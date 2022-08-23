الدمام 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبل محافظ القطيف إبراهيم الخريف، في مكتبه أمس، مدير عام هيئة التراث بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم الصقهان، الذي استعرض أعمال الهيئة في المحافظة وخططها المستقبلية ورؤيتها للمحافظة وما تزخر به من مقومات ورعاية واهتمام بالغين.وأوضح الخريف خلال اللقاء أن المحافظة تحوي مقومات أثرية وتراثية وحضارية، وتتميز كغيرها من مناطق المملكة بتاريخ عريق، ينتظر من الجميع العمل لإبرازه بشكل يُواكب رؤية المملكة 2030، من خلال الأنشطة والمبادرات التي تُسلّط الضوء على هذه الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية.وأكد على توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, في حفظ التراث الوطني، وحمايته من الاندثار، كونه يُمثّل ثروة ثقافية وحضارية وجزءًا من تاريخ هذه البلاد الذي لا يُقدّر بثمن.بدوره أعرب مدير عام هيئة التراث عن شكره للمحافظ واهتمامه وحرصه على تطوير قطاع التراث في محافظة القطيف، سائلًا الله سبحانه وتعالى التوفيق لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.// انتهى //11:08ت م0036