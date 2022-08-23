عرعر 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستشهد القرطاسيات والمكتبات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية بمنطقة الحدود الشمالية نمو في الحركة الشرائية وإقبالاً لافتاً تزامناً من اقتراب بدء العام الدارسي الجديد لعام 1444هـ وسط تنوع في المعروضات ووفرة في الأدوات والحقائب وبأشكال مختلفة ومتنوعة.ورصدت "واس" خلال الجولة الميدانية في القرطاسيات الاقبال المتزايد لاقتناء المستلزمات المدرسية, إضافة إلى الزي المدرسي، كما ذكر عدد من المتسوقين بأنهم يُفضّلون قضاء المستلزمات في القرطاسيات والتسوق الإلكتروني الذي أسهم بشكل في توفّر منتجات تكون في الغالب غير متوفرة في المحلات أو نفذت.من جهة أخرى, استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة، في ما يقارب ٥٠٠ مدرسة للبنين والبنات لبداية العام الدراسي 1444 هـ.// انتهى //11:10ت م0037