عرعر 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تقريراً عن أعمال الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري.واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وعن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، والمشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.ونوه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.// انتهى //11:17ت م0039