اجتماعي / الموارد البشرية بالحدود الشمالية تكرّم المتبرعين بالدم في "اليوم العالمي للعمل الإنساني"
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
عرعر 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
كرّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية أمس، عدداً من المتطوعين في العمل الإنساني لتبرعهم بالدم "320 "مرة, بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.
وأوضح مدير عام الفرع بالإنابة مقبل العنزي أن الأعمال الإنسانية هي أعمال تكاملية اجتماعية تهدف لتنمية المجتمع من خلال ما يقدمه الإنسان لمجتمعه من خدمات ونحوها, داعياً أفراد المجتمع إلى تقديم ما يستطيعون من أعمال إنسانية لإنقاذ حياة مريض أو مشاركة اجتماعية صحية أو تنموية.
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11:21ت م
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