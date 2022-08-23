عرعر 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسكرّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية أمس، عدداً من المتطوعين في العمل الإنساني لتبرعهم بالدم "320 "مرة, بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.وأوضح مدير عام الفرع بالإنابة مقبل العنزي أن الأعمال الإنسانية هي أعمال تكاملية اجتماعية تهدف لتنمية المجتمع من خلال ما يقدمه الإنسان لمجتمعه من خدمات ونحوها, داعياً أفراد المجتمع إلى تقديم ما يستطيعون من أعمال إنسانية لإنقاذ حياة مريض أو مشاركة اجتماعية صحية أو تنموية.// انتهى //11:21ت م0040