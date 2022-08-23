الطائف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً لصيانة أعمدة الإنارة واستبدال التالف منها، ضمن خطط الأمانة لتحسين المشهد الحضري ودعم برامج جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية قامت بصيانة 4350 عاموداً للإنارة و فحص التمديدات الكهربائية والمصابيح والمظهر الخارجي للأعمدة وتنفيذ الصيانة اللازمة لها، مشيرة إلى استبدال أكثر من 140 عامود تالف.وسيرت الأمانة فرق الصيانة الميدانية في المواقع ذات الإقبال المتزايد لدعم الاحتياج وضمان تقديم أفضل خدمة للشبكة ومباشرة البلاغات ومعالجتها.// انتهى //11:26ت م0042