شيتشانغ 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأطلقت الصين اليوم قمرا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي "تشوانغشين-16"، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، أُطلِق عند الساعة 10:36 صباح بالتوقيت المحلي، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-1 أيه"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.وأضافت أن القمر الصناعي الجديد سيستخدم للتجارب العلمية والتحقق من التقنيات الجديدة.وتعد عملية الإطلاق رقم 16 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو- 1 أيه".// انتهى //11:39ت م0044