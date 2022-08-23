الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسينظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "قراءات في بيان خبراء صندوق النقد الدولي"، للحديث بشكل أوسع عن قراءات مشاورات المادة الرابعة من خبراء صندوق النقد الدولي للمملكة للعام 2022م، بمشاركة وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني، فيما يديره الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.ويتناول المشاركون خلال اللقاء أهمية إبراز المؤشرات والتوجهات المستقبلية للاقتصاد السعودي، إضافة إلى دور السياسة المالية في تعزيز الاستدامة المالية للمملكة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية ودورها في تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل، ودور برامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها، في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي, كما يمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر CFKC_KSA@.// انتهى //11:40ت م0045