أبها 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، انطلقت اليوم، ورشة عمل "الفرص الاستثمارية للمناطق المحيطة بالسدود بمنطقة عسير"، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك على مسرح الغرفة بأبها.وشارك في الورشة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة؛ بهدف تطوير وحماية المناطق المحيطة بالسدود، ودعم الأنشطة الترفيهية في المنطقة، إلى جانب المحافظة على مياه السدود.وناقش المشاركون تطوير المسطحات المائية ضمن تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وأوجه استثمار السدود المقترحة التي تشمل الاستثمار السياحي لموقع السد والمرافق والمطلاّت، والاستثمار في توليد الطاقة، واستثمار الرسوبيات من أحواض السدود، إلى جانب استثمار المياه من خلال إقامة محطات تنقية المياه المعبأة، والمشروعات الزراعية، والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى إنشاء السدود الجديدة.// انتهى //11:55ت م0048