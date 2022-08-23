جيزان 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبنك التصدير والاستيراد السعودي غداً, ورشة عمل بعنوان "حلول التمويل والتأمين للمصدرين"، وذلك في مسرح الغرفة بمدينة جيزان.وتتناول الورشة، العديد من المحاور حول التعريف ببنك التصدير والاستيراد السعودي، والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.ودعت الغرفة الراغبين للتسجيل في ورشة العمل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Pz3UNg .// انتهى //12:39ت م0060