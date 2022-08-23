بيش 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسعقدت اللجان والجهات الحكومية ذات العلاقة بمحافظة بيش أمس، اجتماعاً لمناقشة خطة مكافحة نواقل الأمراض ورفع مستوى الإصحاح البيئي بالمحافظة، بحضور وكيل محافظة بيش سلطان بن عبدالله حمدي, ومدير إدارة نواقل المرض بصحة جازان الدكتور أحمد بن محمد السهلي.وتضمن الاجتماع عرضًا عن نواقل المرض والطرق المساعدة للقضاء عليها والتقليل من أضرارها ودور صحة جازان في القضاء على نواقل المرض، ومناقشة الآلية المتبعة للصحة العامة في مكافحة نواقل المرض وخطط القضاء على البعوض, إضافة لاستعراض نتائج أعمال المكافحة خلال الفترة الماضية والاستعدادات المستقبلية من خلال الجهود المستمرة في تعقب مصادر التلوث البيئي ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية.// انتهى //12:39ت م0061