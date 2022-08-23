الكويت 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وتسلم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، خلال لقائه بقصر بيان اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.// انتهى //12:40ت م0062