نجران 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسعقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد عقالا بمقر الإدارة اليوم، لقاءً بمديري ومديرات المدارس بالمنطقة, لبحث الاستعدادات والجهود المبذولة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.وأكد عقالا أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال عودة الطلاب والطالبات، وتوفير الأجواء الملائمة لهم، وضمان بداية دراسة منضبطة مع أول يوم دراسي يحقق فيه الطلاب والطالبات النجاح والتميز في بيئة تعليمية جاذبة.وأوضح أن إدارة التعليم بالمنطقة استعدت في وقتٍ مبكر حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بالتعاون مع المستودعات باستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع مكاتب التعليم والمدارس بنسبة 100%، كما أنهت إدارة المباني عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، فيما قامت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بمتابعة إجراءات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي والداخلي، وتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات التوظيف التعاقدي للعام الدراسي الحالي، واستقبال المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف.// انتهى //12:41ت م0063