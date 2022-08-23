جنيف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من خطر وفاة الأطفال في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بأعداد كبيرة جراء الجوع والعطش وسوء التغذية والأمراض، ما لم يتم توفير الدعم العاجل لهم.وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب ، من 9.5 ملايين إلى 16.2 مليونًا خلال خمسة أشهر، مبينة أنه عندما تترافق المستويات المرتفعة من سوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع تفشي الأمراض؛ فإن الوفيات سترتفع بشكل كبير.وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاترين راسل إن المخاطر تتضاعف مع عدم توافر المياه النظيفة، وإن ملايين الأطفال في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل على بعد خطوة واحدة من الكارثة، داعية إلى توفير التمويل اللازم لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.// انتهى //13:09ت م0067