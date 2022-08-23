جنيف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم المالي والحلول للاجئي الروهينجا في بنجلاديش.وناشدت المفوضية المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة للاجئي الروهينجا للعام الجاري البالغة 881 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات لنحو 1,4 مليون شخص.وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شابيا مانتو أن عددًا من لاجئي الروهينجا يرغبون في العودة إلى ميانمار في حال توفر ظروف العودة الآمنة والمستدامة.// انتهى //13:10ت م0068