الدمام 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسنفذت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 54 برنامجاً تدريبياً صيفياً للعام الحالي 2022، ضمن خطتها واستعدادها المبكر لبدء العام الدراسي المقبل.وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن عدد الساعات التدريبية لهذه البرامج تجاوزت 7200 ساعة تدريبية منذ انطلاقها في نحو 14 مجالاً شملت المناهج الجديدة، والمسارات الثانوية، والتربية الخاصة، والطفولة المبكرة، والموهوبين، والتربية الصحية والبدنية، والمناهج وطرق التدريب، وبرامج الإدارة المدرسية، والقياس، والتقويم والإرشاد الطلابي، والنشاط والاختبارات الدولية، والمواد التعليمية، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم.// انتهى //13:15ت م0069