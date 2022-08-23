الكويت 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 7ر109 نقاط، ما نسبته 4ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 34ر7866 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر315 مليون سهم, بقيمة 7ر81 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 14647 صفقة نقدية.وصعد مؤشر السوق الرئيس بمقدار 08ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 66ر5894 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة, من خلال تداول 9ر194 مليون سهم، عبر 6379 صفقة نقدية، بقيمة 5ر16 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 7ر1 في المئة, ما يعادل 6ر148 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 44ر8807 نقاط, جراء تداول 15ر120 مليون سهم نتيجة تنفيذ, 8268 صفقة بقيمة 2ر65 مليون دينار.// انتهى //13:16ت م0070