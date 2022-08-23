صبيا 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس فعاليات البرنامج الصيفي العاشر "مع السفرة" لحفظ القرآن الكريم وتثبيته لعام 1443 هـ، التي نفذها مكتب الإشراف على حلقات القرآن الكريم بجنوب صبيا التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا، وذلك بجامع الفياض بقرية الظبية.واستمر البرنامج لمدة شهر، شارك فيه (123) طالباً، وكان الهدف منه استثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة في حفظ ومراجعة سور القرآن الكريم وتعلم آدابه, كما تنوعت الفقرات بين مسابقات ثقافية وتقديم نماذج من حفظة القرآن، وتكريم الفائزين والمشاركين في البرنامج.// انتهى //13:18ت م0071