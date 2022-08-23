تبوك 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستشهد أسواق القرطاسيات والمكتبات التجارية بمنطقة تبوك انتعاشًا واسعًا، مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ, حيث تستعد الأسر هذه الأيام بتجهيز أبنائها الطلبة، وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي.ويلحظ المتسوق المنافسة الكبيرة بين مكتبات القرطاسية ومحلات بيع الملابس المدرسية لجذب الطلاب والطالبات من خلال العروض التي وضعت على مداخل تلك المكتبات والمحلات وتقديم العروض المغرية لكسب الكثير من الزبائن والمتبضعين.وتجولت وكالة الأنباء السعودية "واس" داخل الأسواق والتقطت العديد من الصور الفوتوغرافية التي توضح حجم هذا الحراك، واطلعت عن كثب توافر المستلزمات الدراسية.// انتهى //13:20ت م0072