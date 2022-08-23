واغادوغو 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها 11 مليون دولار إضافي إلى بوركينا فاسو لمساعدتها على مواجهة قضية "انعدام الأمن الغذائي المتواصلة".وأوضحت السفارة الأمريكية بواغادوغو في بيان أن هذه المساعدة ستُساعد المزارعين على زيادة إنتاج الغذاء وتوفير المواد الغذائية الأساسية وسيستفيد منها 25 ألف شخص، مشيرة إلى أن هذا الدعم يُشكّل جزءاً من تمويل قيمته 760 مليون دولار مقدمة من الإدارة الأمريكية في إطار صندوق استجابة لانعدام الأمن الغذائي.// انتهى //13:35ت م0073