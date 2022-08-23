مسقط 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 85ر4601 نقطة منخفضًا بمقدار 1ر15 نقطة وبنسبة بلغت 33ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4617 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و817 ألفًا و207 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة بلغت 3ر28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و535 ألفًا و389 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 172ر0 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 24ر23 مليار ريال عُماني .// انتهى //14:26ت م0085