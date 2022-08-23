اقتصادي / انخفاض مؤشر بورصة مسقط
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
مسقط 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 85ر4601 نقطة منخفضًا بمقدار 1ر15 نقطة وبنسبة بلغت 33ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4617 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و817 ألفًا و207 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة بلغت 3ر28 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و535 ألفًا و389 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 172ر0 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 24ر23 مليار ريال عُماني .
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