الدمام 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسنظمت حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال، أمس لقاء بعنوان "أساسيات نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال وذلك بمقر الحاضنة في الدمام.وأكد اللقاء أهمية تفكير رائد الأعمال في بداية المشروع بالطريقة التي يمكن أن يقدم خدمات جديدة واستخدام أساليب التسويق الجذابة ومراعاة مستوى الوعي لدى العملاء، مبيناً أن مفتاح النجاح لأي مشروع يكمن في التخطيط الجيد ووضع الأهداف المرجوة والتوقعات في جميع مراحل المشروع.واستعرض اللقاء المفاتيح الـ 7 لنجاح المشاريع ، التي تتلخص في اختيار المشروع المناسب، توفير الميزانية للمشروع، وضع الإستراتيجيات وخطط العمل، دراسة المشروع، الحصول على المساعدة من الخبراء والمستشارين، احترام العملاء، إضافة إلى استخراج جميع الأوراق القانونية قبل انطلاق المشروع.// انتهى //14:28ت م0086