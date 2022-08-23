الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستأهل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح لبطولة الجائزة الكبرى والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس بفرنسا خلال الفترة من 2 ـ 5 من سبتمر المقبل 2022م.ويُعد تأهل السميح الأول في تاريخ اللعبة بتواجد لاعب سعودي في البطولة التي تضم أوائل الأبطال المصنفين في الأوزان الأولمبية, إذ جاء الإنجاز بعد سلسلة من النتائج المميزة التي حققها اللاعب خلال العام الجاري 2022م, ليتم ترشيحه من الاتحاد الدولي للعبة للمشاركة في هذا التجمع العالمي.من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن تلك الخطوة تأتي كنتاج للجهود التي بذلت في سبيل وصول اللاعب السعودي لأفضل المؤشرات العالمية بعد أن تخطينا مرحلة التجهيز والمشاركات إلى حصد الألقاب, مثمناً للاعب السميح الجهود التي بذلها خلال الموسم الحالي, وتوجه بالتواجد في أبرز تجمع عالمي للعبة, متمنياً التوفيق له لتحقيق نتائج مميزة.// انتهى //14:34ت م0088