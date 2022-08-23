أبها 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسإعداد: عبدالعزيز رديفتصوير: علي الشهريتعد المهرجانات والفعاليات السياحية والترفيهية في المملكة فرصة ثمينة لرواد الأعمال السعوديين، وذلك لإبراز منتجاتهم وأنشطتهم التجارية وترويجها، ومن أهم الفعاليات التي حرصت على إبراز المشاريع ودعمها "مهرجان صيف أبها 2022"، الذي شهد مشاركة العديد من الأنشطة التجارية بأيدي سعودية وهوية وطنية تعكس مدى تطور شباب وفتيات الوطن في ريادة الأعمال وصناعتها في مختلف المجالات.وتأتي الأنشطة في المجالات الغذائية والطهي ضمن أولويات اللجنة التنظيمية للمهرجان تعزيزًا لحصول منطقة عسير على لقب عاصمة فنون الطهي لعام 2024، وذلك من خلال تهيئة مواقع لبيع وعرض منتجاتهم ومهاراتهم في فنون الطهي واستعراض الأطباق العسيرية الشهيرة.بدورها تؤكد رائدة الأعمال مها المتحمي أن مشاركتها في المهرجان أسهمت في رواج متجرها الخاص بالطهي وإبرازه بما يعكس تنوع المائدة العسيرية واستحقاقها للقب العالمي في فنون الطهي، مشيرة إلى أنها حظيت بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان باعتبارها كادر سعودي يقدم الوجبات السعودية، مشيدة بجهود اللجنة التنظيمية للمهرجان في إتاحة فرصة المشاركة وإبراز رواد الأعمال السعوديين، لافتة إلى أنها تحظى بدعم كبير من قبل وزارة الثقافة التي أتاحت لها الفرصة في تقديم الأكلات العسيرية وفنون طهيها للمشاركة في تحكيم الأكلات العالمية التي نتج عنها حصول منطقة عسير على لقب عاصمة فنون الطهي لعام 2024 كأول منطقة عربية تحصل على هذا اللقب.وفي ذات السياق يوضح الشيف عز أحد رواد الأعمال في هذا المجال أن المهرجان أتاح لمتجره فرصة المشاركة لتقديم عدد من الوجبات العالمية والمحلية، لافتًا إلى أن المهرجان لم يقتصر على دعم مقدموا الأطباق المحلية فقط وإنما حرص على إبراز ودعم المشاريع السعودية المهتمة بتقديم الوجبات بشكل عام، مشيدًا بإتاحة هذه الفرصة ومؤكدًا انعكاساتها الإيجابية على رواد الأعمال والمنطقة بشكل عام.كما بيّنت رائدة الأعمال أسماء الأحمري أنها بدأت مشروعها بطبق "ورق العنب" الذي لاقى استحسان عدد كبير من زبائنها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن رافد النجاح الذي أسهم بشكل كبير في نجاح مشروعها وتوسعه يتمثل في المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، لافتة إلى أن المشاركة في مهرجان "صيف أبها 2022" تعد قفزة نوعية في مسيرة نشاطها التجاري ورواجه بحكم كثافة زوار المهرجان فضلاً عن تقديم خدماتها الغذائية ضمن عدد من المشاركين المتميزين محليًا وعالميًا، والإقبال السياحي الذي تشهده المنطقة والمهرجان من مختلف دول العالم.فيما يخصص مهرجان صيف أبها 2022 الذي يقام تحت شعار " فوق الجبال " منطقة مخصصة لتقديم الخدمات الغذائية تحت مسمى "ميفانا" بمشاركة مزيج من الطهاة والمطابخ المحلية والعالمية، التي تعود تسميتها إلى "الميفى" في اللهجة العسيرية ويعنى به "التنور" الذي يتم استخدامه في إعداد عدد من الأطباق العسيرية.// انتهى //14:35ت م0089