بريدة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساحتفى مهرجان تمور بريدة بعام القهوة السعودية 2022 وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر الجناح المقام من قبل هيئة فنون الطهي في المهرجان، ويستقبل الجناح المُعد على الطراز النجدي القديم زوار المهرجان بالقهوة السعودية مع شرح كامل عنها وعن طريقة حمسها وإعدادها وتحضيرها، خاصة للزوار الأجانب من سفراء وممثلي الدول ورجال أعمال الذين زاروا المهرجان.وترتبط التمور بشكل وثيق مع القهوة منذ قديم الزمان؛ حيث تقدمها الأسر السعودية مع القهوة يومياً، وقد شكلت هذه العادة إرثاً ثقافياً راسخاً تتوارثه الأجيال.يذكر أن مهرجان تمور بريدة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بشراكة إستراتيجية مع هيئة فنون الطهي يهتم بالفعاليات المرتبطة بالنخيل والتمور ومشتقاتها.// انتهى //14:44ت م0091