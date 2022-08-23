الدوحة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضًا بمقدار 207.50 نقاط، أي ما نسبته 1.50%، ليصل إلى 13 ألفًا و593.66 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 167 مليونًا و385 ألفًا و200 سهم، بقيمة 607 ملايين و301 ألف و23.754 ريالًا؛ نتيجة تنفيذ 18311 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 758 مليارًا و336 مليونًا و673 ألفًا و680.420 ريالًا، مقارنة بـ770 مليارًا و148 مليونًا و591 ألفًا و822.400 ريال في الجلسة السابقة.// انتهى //15:15ت م0093