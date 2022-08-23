سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني رئيس الجانب البريطاني لدى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (cop) الوك شارما.
وجرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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15:17ت م
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