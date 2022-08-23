الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الدولة البريطاني رئيس الجانب البريطاني لدى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (cop) الوك شارما.وجرى خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:17ت م0095