تبوك 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة أبو حوسه في وفاة رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بضباء عبدالله بن محمد أبو حوسه رحمه الله.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتهم كافة بوفاة فقيدهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته، أعرب نجل الفقيد ياسر أبو حوسه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //15:18ت م0096