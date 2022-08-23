المنامة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,900.60 نقطة بارتفاع قدره 0.96 نقطة عن معدل الإقفال السابق. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 673.70 نقطة بارتفاع قدره 0.11 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و966 ألفاً و813 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و423 ديناراً بحرينياً نُفِّذت من خلال 74 صفقة.// انتهى //15:24ت م0097