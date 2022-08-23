الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم, اتفاقية للبدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري، ومن جانب المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس علي بن أحمد بامساعد.ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة، وتحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية.ويُعدُّ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة وضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الوطنية.// انتهى //15:27ت م0099