الرياض 25 محرم1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، حملة تفاعلية من خلال منصاتها المختلفة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي، هادفةً من خلالها إلى رفع مستوى تبني التقنيات في المجالات ذات الصلة بالقطاع التي تشمل: الموانئ، وشركات الشحن، وسلاسل الإمداد، عبر تسليط الضوء على فوائد التقنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن.ويأتي إطلاقها امتدادًا لحملة "نتبنى لنبني" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا واستهلتها بقطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة من خلال سلسلة هذه الحملات إلى دعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة.يٌشار إلى أن الحملة الخاصة بالقطاع اللوجستي، ستعمل على تحقيق أهدافها من خلال عددٍ من البرامج، في مقدمتها إصدار نشرات معرفية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إقامة فعاليات وملتقيات افتراضية مختلفة.// انتهى //16:18ت م0113