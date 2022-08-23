الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.وأشاد مامادو سو بالأداء الرفيع للمركز في ميدان العمل الإنساني الذي بلغ مراتب دولية متقدمة، ومساعداته الإغاثية التي شملت مختلف دول العالم.//انتهى//16:19ت م0114