ينبع 25 محرم1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسزار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم مدينة ينبع الصناعية، حيث عقد اجتماع مراجعة الأعمال (MIS) للنصف الأول من العام الحالي 2022م لمدينة ينبع الصناعية، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للمدن.كما تضمن البرنامج زيارة "شركة سامرف" بوصفها إحدى الشركات الصناعية الكبرى بالمدينة، ومستشفى الأنصاري بوصفه أحد مزودي الخدمات الصحية بالمدينة، وكذلك الوقوف على مشروع "تطوير متنزّه بحيرة ينبع الصناعية"، واستمع لشرح المختصين عن المشروع.و اختتم برنامج الزيارة بجولة على "الملتقى الصيفي 2022م" الذي استضافته الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، مروراً بالمعرض المقام لمشاريع الطلاب الموهوبين، واستمع لشرحهم عن مشاريعهم.//انتهى//16:26ت م0115