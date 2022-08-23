القاهرة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 06ر1% مسجلاً 89ر10137 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 26ر0% ليصل إلى 09ر2188 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي فقد 56ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 63ر3130 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر5 مليارات جنيه ليصل إلى 9ر684 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 2ر5 مليارات جنيه.// انتهى //16:30ت م0116