الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، فتح باب التقديم لحملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات السعودية لتخصصات طب الأسنان، للتقديم على أهلية الاختبارات النهائية الكتابية والسريرية في شهادة الاختصاص السعودية (البورد السعودي) وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وذلك عبر بوابة التقديم في موقع الهيئة الإلكتروني.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التقديم على البوابة سيبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من شهر سبتمبر القادم، مبيناً أن البرنامج يتضمن 6 مسارات في تخصص طب الأسنان وهي، الاستعاضة السنية، إصلاح الأسنان، أمراض وجراحة اللثة، تقويم الأسنان، عظام الوجه والفكين، طب أسنان الأطفال، علاج جذور وعصب الأسنان.وأضاف، أن متطلبات التقديم تبدأ بتقديم وثيقة التخرج من برنامج الماجستير والدكتوراه مع إرفاق شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي كاملاً، وسجل الحالات (Logbook) والمنهج العلمي للبرنامج، بالإضافة إلى تصنيف مهني نشط للتخصص على (درجة نائب) ويجب ألا تقل مدة التدريب الإكلينيكي للمتقدم خلال برنامج الماجستير عن ثلاث سنوات تدريبية.فيما أشار المدير التنفيذي للتدريب بالهيئة الدكتور سامي الحيدر، إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة نوعية تحقق مستهدفاً إستراتيجياً وطنياً لتوحيد ورفع من معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في برامج الدراسات العليا الصحية في الجامعات السعودية عبر مواءمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، وهو ما سينصب بشكل إيجابي على كفاءة وجدارة الممارسين الصحيين.من جانبه بين المدير التنفيذي للتقييم بالهيئة الدكتور فادي منشي، أن معادلة التدريب لخريجي المؤهلات الوطنية لبرامج طب الأسنان تسمح للمتقدمين بالجلوس للاختبارات النهائية المعرفية والإكلينيكية في مجال التخصص، لذلك تحرص الهيئة من خلال الاختبارات النهائية لتقييم الكفاءات العلمية والإكلينيكية للمحافظة على صحة المجتمع وللتأكد من وجود الجدارات الممكنة للممارسة الآمنة، ويشمل ذلك الخريجين الذين أنهوا التدريب في برامج الهيئة أو من تمت معادلة التدريب لهم من حاملي مؤهل الماجستير أو الدكتوراة في طب الأسنان من الجامعات السعودية.من جهته أفاد رئيس المجلس العلمي للاستعاضة السنية الدكتور عدنان عشقي، أن البرنامج يعد مبادرة وطنية عادلة تستهدف كوادر وكفاءات من متخصصي طب الأسنان، ومن ثم رفع جودة خدمات طب الأسنان المقدمة في المملكة وتحسين جودة الحياة عموما بما يتماشى مع رؤية 2030.بدورها أشارت رئيس المجلس العلمي لتقويم الأسنان بالهيئة الدكتورة إيمان نمنكاني، إلى أن الهيئة فتحت مسار الحصول على شهادة الاختصاص السعودية لخريجي الماجستير والدكتوراة الوطنية بهدف رفع مستوى الكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية، وتمكين الكفاءات من خريجي الجامعات السعودية في التميز الصحي.كما أوضح رئيس المجلس العلمي لعلاج الجذور وعصب الأسنان الدكتور فهد الصليح، أن هذا القرار يحقق حلم الكثير، ويجسد العلاقة بين الهيئة والجامعات السعودية، ويؤكد دور الهيئةكمرجع نحو تعزيز ممارسة صحية مميزة، ويتبع برامج الجامعات للدراسات العليا في طب الأسنان بالتميز وجودة التدريب والمستفيد أخيراً وطن يحظى بممارس صحي ذي كفاءة عالية.// انتهى //16:39ت م0117