القاهرة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الرئاسة اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون المشترك، وتأكيد الدعم للجهود والمساعي الهادفة لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على مختلف الأصعدة، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها.// انتهى //16:47ت م0118