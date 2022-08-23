الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسيسعى المنتخب السعودي لدرجة الشباب للكرة الطائرة للفوز وتصدر مجموعته في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، عندما يلتقي بـ"المستضيف"المنتخب البحريني غداً في الصالة الرياضية بمدينة عيسى الرياضية.وحقق الأخضر الفوز في افتتاح مشواره بالبطولة على منتخب هونج كونج 3/1, وهو ما سيكون دافعاً له لمواصلة حصد النقاط وبلوغ الأدوار النهائية وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.واستعد الأخضر لمواجهة الغد بمضاعفة التدريبات اللياقية بمشاركة جميع اللاعبين بإشراف مدرب المنتخب "التونسي" محمد بن علي الشيخ الذي ركز على معالجة الأخطاء في المباراة الأولى ورسم الخطة المناسبة لضمان تحقيق الفوز على البحرين.// انتهى //16:49ت م0120