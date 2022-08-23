الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستنطلق غداً بطولة المملكة للأندية للرجال، وبطولة تجارب الأداء الثانية للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الأثقال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتستمر لمدة أربعة أيام.ويشارك في البطولة 209 رباعين ورباعات، يمثلون 14 نادياً، هي: الشباب والهلال واليرموك والعمران والطرف والنصر والأهلي والخويلدية والهدى والنور والسلام والصقور والترجي وحراء, إذ سيشارك الرباعون والرباعات في منافسات تجارب الأداء للرجال والسيدات، حسب الأوزان التالية: (– 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – 109 +109 كجم), فيما يدير المنافسات 15 حكماً، ويشرف على البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الدكتور أحمد العمري الزهراني.// انتهى //16:54ت م0121