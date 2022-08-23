الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية – الرومانية وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم بسفير جمهورية رومانية لدى المملكة ميخائيل قسطنطين كومان.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية رومانيا، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، كما تم متابعة مستجدات مذكرة التفاهم التي وقعت بين مجلس التعاون وجمهورية رومانيا في فبراير 2019م.// انتهى //16:56ت م0122