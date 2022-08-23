جنيف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن عودة ظهور فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت حالة إصابة مؤكدة لإمرأة تبلغ 46 عاما في شمال كيفو وتوفيت جراء الإصابة بالفيروس.وأظهرت التحليلات أن السلالة المتسببة في الإصابة تعود إلى السلالة التي تفشت في البلاد ما بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ .ويعمل موظفو المنظمة مع السلطات المحلية على وقف انتشار الفيروس، وحددوا ١٦٠ مخالطا تتم مراقبة صحتهم عن كثب.وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي إن السلطات في شمال كيفو نجحت في إيقاف تفشي العديد من حالات إيبولا، وأن البناء على هذه الخبرات سيؤدي إلى السيطرة على المرض بسرعة.// انتهى //17:11ت م0125