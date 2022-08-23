نيويورك 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسحذرت منظمة اليونيسف من إمكانية أن يموت الأطفال في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل بأعداد كبيرة ما لم يتم توفير دعم عاجل، حيث يتلاقى سوء التغذية الحاد مع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه عند نقطة واحدة.وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل اليوم في بيان صحفي -بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمياه- أنه عندما تترافق المستويات المرتفعة من سوء التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال مع تفشي الأمراض المميتة مثل الكوليرا أو الإسهال، فإن وفيات الأطفال ترتفع بشكل كبير ومأساوي.وأشارت إلى أنه عندما تكون المياه إما غير متوفرة أو غير آمنة، تتضاعف المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بشكل كبير، محذرة من أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء القرن الأفريقي والساحل معرّضين لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة.// انتهى //18:54ت م0137