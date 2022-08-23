الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية البدء باستكمال تنفيذ مشروع الزيارات الميدانية لمناطق المملكة، المندرج تحت مبادرة تطوير القطاع الثالث (إحدى مبادرات هيئة المسرح والفنون الأدائية) التي تعنى بإنشاء منظمات القطاع غير الربحي، سواء جمعيات، أو مؤسسات أهلية، أو أندية هواة، وتقديم الدعم المالي والمادي لها، بالإضافة إلى البرامج التدريبية، ودعم التسويق لإعلانها وبرامجها.ويمتد المشروع لأربعة أشهر متواصلة، بدايةً من اليوم حتى 21 ديسمبر، إذ يبدأ من المنطقة الشمالية (عرعر، سكاكا، تبوك، وحائل)، ثم المنطقة الغربية (المدينة المنورة، ينبع، جدة، الطائف)، لينتقل بعدها إلى المنطقة الجنوبية (الباحة، أبها، جازان، ونجران)، وأخيراً المنطقة الوسطى (بريدة، الرياض، الخرج، وادي الدواسر)، حيث سيلتقي الأفراد الممارسون في قطاع المسرح والفنون الأدائية، ومنهم: (كاتب النصوص، الممثل، المخرج، الراقص، الراوي، الستاند أب كوميدي، صاحب الفرقة المسرحية شعبية أو أدائية)، إضافةً إلى المتابعين للفنون الأدائية والثقافية كافة، والمختصين في الإعلام الثقافي.وتهدف الهيئة من هذا المشروع إلى زيادة الوعي والتعريف بقوالب القطاع الثالث (غير الربحي) نظامياً للمنتمين لقطاع المسرح والفنون الأدائية، وتحفيز الفرق للتسجيل في نظام الجمعيات، وتمكينهم من الاطلاع على الإجراءات والخطوات المؤدية لتشكيل كيان نظامي (جمعيات، مؤسسات، أندية هواة).وتسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات إلى تنمية القطاع غير الربحي في القطاع المسرحي والأدائي؛ لتحقيق مستهدفات المبادرة عبر زيادةالجمعيات المهنية، والمؤسسات الأهلية، وأندية الهواة، وتشجيع الانضمام لعضويتها من جميع المتخصصين، وزيادة نسبة الأعضاء المسجلين فيها، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة من خلال زيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي وتنوعها، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، وضمان إمكان وصول القطاع إلى المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة، والجمهور والممارسين على حدٍ سواء، فضلاً عن الوصول إلى الممارسين في مدن ومحافظات المملكة كافة.// انتهى //18:54ت م0139