الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسقطع المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين شوطاً كبيراً نحو خطف بطاقة التأهل لبطولة العالم «كرواتيا 2023»، بعد تغلبه على المنتخب الكويتي بنتيجة 34-31، ووصوله إلى النقطة السادسة بعد مرور ثلاث جولات من دور المجموعات، ضمن البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، التي تجري منافساتها في البحرين.وشهد الشوط الأول من اللقاء تكافؤًا بين المنتخبين، حيث تقدم المنتخب السعودي حتى منتصف الشوط 7-5، إلى أن تمكن المنتخب الكويتي من العودة لأجواء اللقاء والتقدم لأول مرة عند الدقيقة 18 بنتيجة 7-8، وحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الذي انتهى بنتيجة 15-16.واختلفت المجريات في الشوط الثاني منذ بدايته، حيث بدأ المنتخب السعودي بتركيز عالٍ وسط ارتباك من الجانب الكويتي، ليعود الأخضر للتقدم وتوسيع الفارق التهديفي إلى 4 أهداف عند الدقيقة الثامنة 21-17. واستمر لاعبو الأخضر في التألق ومواصلة التقدم. وعلى الرغم من محاولات المنتخب الكويتي للعودة في الدقائق الأخيرة، حافظ لاعبوا الأخضر على تقدمهم وأنهوا اللقاء لمصلحتهم بفارق ثلاثة أهداف 34-31، محققين بذلك الفوز الثالث على التوالي في البطولة.ومن المقرر أن يخوض ناشئو أخضر اليد يوم غد مواجهته ضمن الجولة الرابعة من البطولة أمام المنتخب الإماراتي، عند تمام الساعة الخامسة مساءً، إذ يسعى المنتخب السعودي من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل رسمياً إلى بطولة العالم، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الأسيوية.// انتهى //18:55ت م0142