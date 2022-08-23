الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن صادق تعازيها ومواساتها لجمهورية تشاد الشقيقة، جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص، بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخراً.وأكدت الوزارة ثقتها التامة بالجهات المختصة التشادية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وللشعب التشادي الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //18:55ت م0143