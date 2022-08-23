المدينة المنورة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً -بالتعاون مع جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع وبالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال- لقاء بعنوان "الفرص والتحديات في رحلة رائد الأعمال " وذلك بمقر الغرفة.وسيتضمن اللقاء عددا من المحاور يناقشها عدد من المختصين في مجال الريادة والأعمال، منها التحديات والفرص في مجال ريادة الأعمال، وتجربة العمل في قطاع التغذية ورحلة خط الإنتاج، كما دعت غرفة المدينة الراغبين في الحضور بالتسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/m8vXhGYjpW .//انتهى//18:56ت م0145