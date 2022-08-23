الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسيتطلع المنتخب السعودي لدرجة الشباب للكرة الطائرة غدًا إلى تصدُّر مجموعته في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة عندما يواجه المستضيف المنتخب البحريني على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية عند الساعة الـ7 مساءً.ونجح المنتخب السعودي في الفوز في مباراته الأولى على منتخب هونج كونج 3-1, والرفع من معنويات اللاعبين للاستمرار في حصد النقاط واللعب في الأدوار النهائية وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.وركز مدرب المنتخب السعودي على مضاعفة التدريبات اللياقية بمشاركة جميع اللاعبين ومعالجة الأخطاء ورسم الخطة المناسبة التي ستسهم في عبور عقبة المنتخب البحريني.// انتهى //18:56ت م0146