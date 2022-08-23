مكة المكرمة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسقدّم قسم الطوارئ بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة خدماته لأكثر من 36 ألف مستفيد وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م ، حيث تنوعت الحالات بين حالات إلتهاب الجهاز التنفسي ، حالات النساء والولادة ، النزلات المعوية ، واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها من الحالات الطارئة ، فيما بلغ عدد حالات الأطفال ( 13.463) حالة ، وعدد حالات الحوادث والإصابات (628) حالة ، كما تم تنويم ( 4.970) حالة ، وبلغ عدد الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفيات أخرى ( 185 ) حالة.جدير بالذكر أن قسم الطوارئ بالمستشفى يتألف من (8) وحدات رئيسة هي الاستقبال ، فرز الحالات ، الكشف السريع ، العناية الطارئة ، العزل التنفسي ، وحدة الإصابات ، طوارئ الأطفال ، وطوارئ النساء والولادة، كما تبلغ السعة السريرية للقسم 60 سريراً ، حيث تعمل على مدار 24ساعة لاستقبال الحالات الطارئة.// انتهى //18:56ت م0148