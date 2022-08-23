مكة المكرمة 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعدادها للعام الدراسي الجديد 1444هـ وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير التجهيزات المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة والترميم للمباني المدرسية من أجل العودة المثالية لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة.وأوضحت الإدارة أنه تم ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية والأهلية حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بتسليم أكثر 300 ألف حقيبة دراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتخصيص نحو 35 ألف حقيبة لمسار الصف الأول الثانوي ضمن مسارات السنة الأولى المشتركة فيما خصصت للمسار العام نحو 36 ألف حقيبة لـ 1522 مدرسة كما أمنت 5064 مقعداً دراسياً و300 سبورة و 40 آلة تصوير لمدارس البنين والبنات وتأمين 300 حائطية للفصول الجديدةكما تابعت إدارة التجهيزات المدرسية مناقلة العهد بين مدارس الإسناد للطفولة المبكرة ومتابعة توريد المقررات الدراسية مع المطابع وحصر المتبقي بالتنسيق مع إدارة المستودعات وترحيلها للمدارس وتأمين عدد من الوسائل التقنية من بروجكترات وأجهزة حاسوبية مشغلة للوسائط التعليمية لتجهيز بعض الفصول والقاعات لدعم التعليم المدمج.وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن استحداث خمس مختبرات جديدة مكتملة التجهيزات لخمسة مدارس بالإضافة الي خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال 84 فرقة للصيانة والتكييف وشملت الخطة ثلاثة محاور هي: خطة الصيانة العام وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف وخطة غسيل المكيفات وقد حققت خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444 هـ عمليات الصيانة في المدارس 2109 عملية بواقع 84 فرقة من فرق الصيانة .وأشار الإدارة ان مركز العمليات والطوارئ ينجز عقود الصيانة، من خلال تنفيذ خطة ميدانية لزيارة المدارس ، ويستقبل المركز بلاغات الصيانة في الفترة الصباحية والمسائية عبر برنامج الماجد للصيانة كما تتم متابعة خطط الصيانة عن طريق برنامج الكتروني يحدث بشكل يومي بنسبة الإنجاز وعدد المدارس المنفذة وقد حققت خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444 هـ عمليات الصيانة في المدارس 2109 عملية بواقع 84 فرقة من فرق الصيانة .// انتهى //18:57ت م0149