الخرطوم 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في مكتبه اليوم بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يزور السودان حاليا.وجرى خلال اللقاء تناول نتائج زيارة ولقاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية التي عقدها مع المسؤولين في الخرطوم ودارفور، والتأكيد على زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين.// انتهى //19:31ت م0150