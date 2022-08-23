سياسي / نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي بمدعي المحكمة الجنائية الدولية
الثلاثاء 1444/1/25 هـ الموافق 2022/08/23 م واس
الخرطوم 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس
التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في مكتبه اليوم بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يزور السودان حاليا.
وجرى خلال اللقاء تناول نتائج زيارة ولقاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية التي عقدها مع المسؤولين في الخرطوم ودارفور، والتأكيد على زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين.
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19:31ت م
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