الطائف 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس محمد المخرج والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية دور الجمعية في تنمية قطاع العمران والتوعية بشؤونه، وتحسين مستوى التطبيقات العمرانية في محافظة الطائف.واستمع إلى شرح يوضح آليات العمل على الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني في محافظة الطائف، من خلال إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي، وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها، فضلاً عن إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية، ترتبط ارتباطاً كلياً مع البيئة الطبيعية والمناخية بما يتماشى مع احتياجات مجتمع المحافظة.وأكد سموه أهمية تفعيل البرامج الطموحة في توثيق وتحليل المباني والتكوينات العمرانية التقليدية في محافظة الطائف، وتنمية أنشطة الجمعية الأخرى، التي تساعد في نشر ثقافة الوعي العمراني، مشيداً بالعمل القائم في الجمعية من خلال دراسة إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي في محافظة الطائف، وإجراء البحوث العلمية في هذا المجال.// انتهى //19:36ت م0152