حائل 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبدالجبار في مقر الهيئة الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، وعددا من ممثلي البرنامج.وجرى خلال اللقاء التعريف ببرنامج جودة الحياة وأهدافه الإستراتيجية، والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الحياة في منطقة حائل.وناقش الجانبان المبادرات المعنية بتحسين المشهد الحضري وتطوير جودة الخدمات في المدن السعودية، وسبل التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:38ت م0154